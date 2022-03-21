Polisten kaçan araç yan yattı

Kayseri'de polisin "dur" ihtarına uymayan araç yan yatarken, içerisine bulunan 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Hacılar ilçesinde devriye atan gece bekçileri durumundan şüphelendiği Y.Y. (20) yönetimindeki 38 VS 524 plakalı aracı durdurmak istedi. Bekçilerin 'dur' ihtarına uymayan araç, kaçmaya başladı. Şüpheli araç Melikgazi ilçesine bağlı Yeniköy Mahallesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halindeki 38 D 6136 plakalı ticari araca çarparak yan yattı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Araç içerisinde bulunan sürücü Y.Y. ve B.K. (20) kazadan yara almadan kurtulurken, ekipler de yan yatan araç üzerinde inceleme yaptı.

Kullanılamaz hale gelen çekici ile kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ