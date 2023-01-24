Polisten kaçan alkollü şahıs önce dükkana sonra direğe çarptı

Karabük'te polisin "dur" ihtarına uymayıp ve kaçan şahıs, otomobiliyle önce bir dükkana sonra elektrik direğine çarparak durdu. Kazada yaralanan şahıs hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, Yenice yolu uygulama noktasında "dur" ihtarına uymayan M.Ö., 78 BA 554 plakalı otomobili ile önce Kayabaşı Aydınlık Evler Mahalleleri istikametine kaçtı. Ekiplerin uyarılarına rağmen durmayarak kaçan sürücü, Ankara Caddesi üzerinden Demirçelik Kavşağı istikametine seyir halindeyken yaya kaldırımı üzerinde bulunan plastik dubaları ezerek, bir dükkana ardından da aydınlatma direğine çarptı. Kazada sürücü yaralanırken, üç iş yeri hasar gördü.

Sürücü ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken, şahsın yapılan alkol kontrolünde 2.49 promil alkollü olduğu belirlendi. Şahıs hakkında daha önce de alkollü araç kullanmaktan iki defa işlem yapıldığı ve ehliyetine el konulduğu öğrenildi.

Dükkan sahibi Aziz Keskin, alkollü bir sürücünün dükkana aracıyla girdiğini, zararın 45-50 bin lira olduğunu belirtti. Elektronik eşyalarda sıkıntı olduğunu ifade eden Keskin, "Diğer arkadaşın dükkanı da aynı. En azından can sağlığı var, ölen ya da yaralanan yok, gelen mala gelmiş" dedi. - KARABÜK