Polisten Kaçan 15 Yaşındaki Sürücü Kaza Yapınca Yakalandı

Polisten Kaçan 15 Yaşındaki Sürücü Kaza Yapınca Yakalandı
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Karaman'da polisin dur ihtarına uymayan 15 yaşındaki sürücü, kullandığı otomobille minibüse çarpıp direksiyon hakimiyetini kaybederek kaza yaptı. Yaralı halde yakalanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Polisten kaçan 15 yaşındaki sürücü kaza yapınca yakalandı

KARAMAN - Karaman'da polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan 15 yaşındaki sürücü kullandığı otomobille kaza yapınca yakalandı.

Olay, Larende Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Yunus timlerinin 'dur' ihtarına uymayan 15 yaşındaki Ç.S., isimli sürücü kullandığı 70 DS 888 plakalı Opel marka otomobille kaçmaya başladı. Yaşanan kovalamaca sırasında Ç.S., girdiği Ertuğrul Gazi Bulvarı üzerindeki kavşakta minibüse çarptı. Kazadan sonra kaçmaya devam eden çocuk sürücü 500 metre sonra direksiyon hakimiyetini kaybederek beton duvara çarptı. Polis ekipleri tarafından kaçan sürücü yaralı halde araç içerisinde yakalanırken, olay yerine ambulans çağırıldı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrasında hafif yaralanan Ç.S. ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza yapan otomobilse yapılan incelemenin ardından çekici ile otoparka çekildi.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEHMET AKİF ORHAN - 3.Sayfa
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