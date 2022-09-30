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Polisten kaçakçılara geçit yok

3. Sayfa Haberleri

Polisten kaçakçılara geçit yok

Malatya'da polis sigara kaçakçılarına geçit vermeyerek, yapılan çalışmalarda çok sayıda kaçak sigara ve malzemeleri ele geçirdi.

Malatya'da polis sigara kaçakçılarına geçit vermeyerek, yapılan çalışmalarda çok sayıda kaçak sigara ve malzemeleri ele geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, Malatya KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, 5607 SKM çerçevesinde yapılan çalışmalarda 879 bin dal/adet bandrolsüz makaron, 5 bin 715 deste bandrolsüz sigara sarma kağıdı, 954 paket gümrük kaçağı bandrolsüz sigara, 147 adet gümrük kaçağı elektronik sigara ve 100 adet gümrük kaçağı puro ele geçirildi.

Olayla ilgili 3 şahıs hakkında tahkikata başlandı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Malatya 3. Sayfa Haberler

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