Üye Girişi
Haberi Paylaş

Polisten kaçak sigara operasyonu

3. Sayfa Haberleri

Polisten kaçak sigara operasyonu

Erzurum Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonda kargı kolisinde 7 bin 460 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Erzurum Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonda kargı kolisinde 7 bin 460 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik yapılan çalışmalarda; ilde faaliyet gösteren bir kargo dağıtım firmasında bulunan 15 adet kargo kolisinde yapılan aramada 7 bin 460 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Kargo göndericisi ve alıcısı hakkında adli işlemlere başlandığı bildirildi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Erzurum Emniyet Müdürlüğü 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title