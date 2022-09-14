Polisten kaçak döküm alanına, hendekli beton bloklu önlem 2022 yılının ilk 9 ayında hafriyat kamyonlarına ceza yağdı, toplam 25 milyon 769 bin lira Arnavutköy'de İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, kaçak hafriyat döküm alanı olarak kullanılan bölgede, hendekli, beton bloklu ve...

Polisten kaçak döküm alanına, hendekli beton bloklu önlem

2022 yılının ilk 9 ayında hafriyat kamyonlarına ceza yağdı, toplam 25 milyon 769 bin lira

İSTANBUL - Arnavutköy'de İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, kaçak hafriyat döküm alanı olarak kullanılan bölgede, hendekli, beton bloklu ve güvenlik kameralı önlem aldı. Bölge 24 saat boyunca hem polis ekibi hem de kameralarla denetlenirken 2022 yılının ilk 9 ayında, hafriyat kamyonlarına yönelik yapılan denetimde toplamda 25 milyon lira değerinde ceza yazıldığı öğrenildi.

Arnavutköy'de bugün İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Şehit Şakir Koç Trafik Denetleme İstasyon Amirliği Ekipleri, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri kaçak hafriyat dökümünü önleme amacıyla geniş çerçeveli bir denetleme gerçekleştirdi. Denetleme çerçevesinde Hadımköy ve Ömerli Bölgeleri başta olmak üzere birçok bölgede yol boyunca denetleme noktalar kuruldu. Ekipler hafriyat kamyonlarını tek tek durdurup evraklarını inceledi. İncelemelerde plakası takılı olmayan, ehliyetinde evrakında sorun yaşanan ve damperinden yola su akan araçlara da cezai işlem uygulandı.

Kaçak döküm alanına hendekli, beton bloklu önlem

Polis, daha önceden kaçak döküm alanı olarak kullanılan birkaç noktada ise dökümü önleme amacıyla araziye hendek kazıp beton blok koydurdu. 24 saat boyunca güvenlik kamerasıyla incelenen alanda polis ekipleri de sabit durarak kaçak dökümün önüne geçiyor.

9 ayda rekor ceza

Edinilen bilgilere göre 2022 yılının ilk 9 ayında ekipler, 77 bin 170 aracı denetledi. Denetlenen hafriyat kamyonlarına döküm dışında da birçok maddeden toplam 25 milyon 769 bin liralık cezai işlem uygulandı.

Yüzbinlerce liralık cezası var

Öte yandan kaçak döküm yapan kişilere ve kurallara uymayanlara ise yüzbinlerce liralık cezai işlem uygulandığı öğrenildi. Dökümü yapan kişi uygulanan ceza 122 bin 580 lira, döküme aracı olan tüzel kişiye yani firmalara, 360 bin liradan 490 bin liraya kadar, hafriyat taşıma belgesi olmayan kişilere ise 32 bin liralık ceza yazılıyor.