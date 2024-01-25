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Polisten film sahnelerini aratmayan operasyon: 13 gözaltı

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İstanbul'dan Sakarya'ya uyuşturucu getiren 13 şüpheli, polis ekiplerinin film sahnelerini aratmayan operasyonuyla yakalandı. Operasyonda uyuşturucu ve silahlar ele geçirildi.

Polisten film sahnelerini aratmayan operasyon kamerada: 13 gözaltı

İstanbul'dan Sakarya'ya uyuşturucu getiren şüpheliler yakalandı

SAKARYA - İstanbul'dan Sakarya'ya uyuşturduğu getirdikleri tespit edilen 13 şüpheli, polis ekiplerinin film sahnelerini aratmayan operasyonuyla yakalanarak gözaltına alındı.

Sakarya Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımına yönelik çalışmalarına devam ediyor. Bu çerçevede, Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, İstanbul'dan Sakarya'ya uyuşturduğu getirdikleri tespit edilen 13 şüpheli, film sahnelerini aratmayan operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin araçlarında ve adreslerinde yapılan aramalarda ise 2 kilo 489 gram metamfetamin, 1 kilo 264 gram sentetik uyuşturucu, 1 kilo 80 gram skunk, 4 hassas terazi, 5 ruhsatsız tabanca ve 117 fişek, suç gelirlerinden elde edildiği değerlendirilen 67 bin 685 lira, 400 Euro ve 100 dolar ele geçirildi.

Polis ekiplerince yapılan ve güvenlik kamerasına yansıyan operasyonda ise sivil polis araçlarıyla otomobillerin durdurulması, ekiplerin şüphelileri yakalayarak kelepçe takması yer alıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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