Polisten demir hırsızlarına suçüstü: 2 tutuklama - Haberler

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Polisten demir hırsızlarına suçüstü: 2 tutuklama

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Polisten demir hırsızlarına suçüstü: 2 tutuklama

Tekirdağ Çorlu'da üniversite bahçesinden demirleri çalan hırsızlar polis tarafından suçüstü yakalandı.

ÇORLU, TEKİRDAĞ (İHA) - Tekirdağ Çorlu'da üniversite bahçesinden demirleri çalan hırsızlar polis tarafından suçüstü yakalandı. Olayla ilgili 2 şüpheli tutuklandı.

Çorlu - Çerkezköy yolu üzerindeki Silahtarağa Mahallesinde bulunan Çorlu Mühendislik Fakültesi bahçesinden 17 adet demir profil, 'çek çek' arabalı şahıslar tarafından çalındı. İhbar üzerine bölgeye operasyon düzenlendi. Hırsızlık olayına karıştığı belirlenen 3 şüpheli, devriye ekipleri tarafından çaldıkları malzemelerle Çerkezköy yolunda kaçamadan yakalandı.

Çalınan malzemeler elektrik şirketi yetkililerine teslim edilirken Ş.A., H.Y. ve M.A. gözaltına alındı. Adliyeye çıkarılan şüphelilerden Ş.A. ve H.Y. tutuklanırken, M.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - TEKİRDAĞ

Polisten demir hırsızlarına suçüstü: 2 tutuklama

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Üniversite, Tekirdağ, Polis, Çorlu, 3. Sayfa, Haberler

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