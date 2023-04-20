Polisten bayramda yola çıkan otobüslerdeki yolculara 'Emniyet kemeri takın' uyarısı

Samsun'da Ramazan Bayramı dolayısıyla trafik ekipleri otobüs terminalinde yola çıkan yolcu otobüslerindeki yolculara emniyet kemeri takmaları için uyarıda bulundu.

Samsun'da Ramazan Bayramı dolayısıyla trafik ekipleri otobüs terminalinde yola çıkan yolcu otobüslerindeki yolculara emniyet kemeri takmaları için uyarıda bulundu.

Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla şehirlerarası yolculuk yapan vatandaşlar için Samsun Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Yusus Ziya Şehirlerarsı Otobüs Terminali'nde yola çıkan otobüsleri durdurarak yolcuları emniyet kemeri takmaları konusunda uyarıda bulundu Yolcu otobüslerine binen trafik polisi Sedat Tosun, "Şehirlerasası otobüslerde emniyet kemeri takmak zorunludur. Takmadığınız taktirde kaza anında tehlike oluşturacak haller oluşturmaktadır. Bu yüzden emniyet kemerini yolculuk boyunca takalım. Samsun Trafik Denetle Şube Müdürlüğü olarak sizleri hayırlı yolculuklar dileriz" diye uyarıda bulundu. - SAMSUN