13 bin 716 kaçak gözlük ve 58 araç motor parçası yakalandı

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekiplerince bir akaryakıt istasyonunda tırdan ticari araca yüklenen çok sayıda kaçak eşya ele geçirildi.

Kapıkule Sınır Kapısı yolunda bir akaryakıt istasyonunda yabancı plakalı bir tırdan ticari araca kolilerle kaçak eşya yüklendiği istihbaratı üzerine harekete geçen ekipler, düzenlediği operasyon sonucu 13 bin 716 kaçak gözlük ve 58 araç motor parçası ele geçirdi.

Farklı marka ve gramajlarda gümrük kaçağı olarak değerlendirilen, herhangi bir faturası veya belgesi bulunmayan ürünlere el konuldu.

Olayla ilgili V.M, G.K. ve M.H. hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçundan adli tahkikat başlatıldı. - EDİRNE

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa