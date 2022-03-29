13 bin 716 kaçak gözlük ve 58 araç motor parçası yakalandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

13 bin 716 kaçak gözlük ve 58 araç motor parçası yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
13 bin 716 kaçak gözlük ve 58 araç motor parçası yakalandı

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekiplerince bir akaryakıt istasyonunda tırdan ticari araca yüklenen çok sayıda kaçak eşya ele geçirildi.

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekiplerince bir akaryakıt istasyonunda tırdan ticari araca yüklenen çok sayıda kaçak eşya ele geçirildi.

Kapıkule Sınır Kapısı yolunda bir akaryakıt istasyonunda yabancı plakalı bir tırdan ticari araca kolilerle kaçak eşya yüklendiği istihbaratı üzerine harekete geçen ekipler, düzenlediği operasyon sonucu 13 bin 716 kaçak gözlük ve 58 araç motor parçası ele geçirdi.

Farklı marka ve gramajlarda gümrük kaçağı olarak değerlendirilen, herhangi bir faturası veya belgesi bulunmayan ürünlere el konuldu.

Olayla ilgili V.M, G.K. ve M.H. hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçundan adli tahkikat başlatıldı. - EDİRNE

13 bin 716 kaçak gözlük ve 58 araç motor parçası yakalandı

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title