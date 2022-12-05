Polisten 30 dakika kaçtılar, duvara çarpınca 9 kilo uyuşturucuyla yakalandılar

Konya'da polisin 'dur' ihtarına uymayan ve kaçarken polise ateş eden minibüs sürücüsü yaklaşık yarım saat süren kovalamacanın ardından bir evin duvarına çarpınca kıskıvrak yakalandı.

Konya'da polisin 'dur' ihtarına uymayan ve kaçarken polise ateş eden minibüs sürücüsü yaklaşık yarım saat süren kovalamacanın ardından bir evin duvarına çarpınca kıskıvrak yakalandı. Minibüste kilitli kalan şüpheli 2 kadın polis tarafından pencere camı kırılıp sedye ile çıkarılırken, araçta yapılan aramada 9 kilo eroin ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, saat 05.00 sıralarında merkez Karatay ilçesi Tatlıcak Mahallesinde devriye atan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine 34 HD 0054 plakalı minibüse dur ihtarında bulundu. Polis ekipleri tarafından yapılan tüm uyarılara rağmen sürücü araçtan polis ekiplerine ateş açarak olay yerinden kaçtı. Yaklaşık 30 dakika süren kovalamacanın ardından sürücünün kullandığı minibüs, Karatay ilçesinde Karakulak Mahallesi Canıtez Sokak'tan Beylerce Sokağa dönmek istediği sırada bir evin bahçe duvarına takıldı. Aracı bırakarak yaya olarak kaçmaya çalışan sürücüsü R.K., ve yanında bulunan C.D. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekiplerce kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Araçta mahsur kalan kadınları polis kurtardı

Araçta arama yapmak isteyen polis ekipleri minibüste 2 kadının olduğunu fark etti. Kazadan dolayı yaralı oldukları anlaşılan kadınları araçtan indirmek isteyen polis ekipleri, kaza sonrası minibüsün sıkışan kapılarını açamadı. Bunun üzerine ekipler, aracın yan camını kırarak kadınların bulunduğu yere ulaştı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri kadınlara ilk müdahaleyi minibüs içerisinde yaparken şüpheli kadınlar Aleyna Ç., ile Hatice T., camdan sedyeyle çıkartılarak ambulansla Konya Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Araçta 9 kilogram eroin bulundu

Polis ekiplerinin araçta yaptığı aramada bir çanta içerisinde 9 kilogram eroin maddesi, 1 adet tabanca ve çok sayıda fişek ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli sürücü Rıdvan K., Celal D. ile hastanede tedavileri tamamlanan Aleyna Ç., ve Hatice T., ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. Şahısların hırsızlık, uyuşturucu madde ticareti, kasten yaralama, fuhuş, fuhşa teşvik ve daha birçok suçtan kaydı olan ve polis aracına ateş eden Celal D., (19) 42 adet suç kaydı, Rıdvan K., (22) 31 adet suç kaydı, Hatice T., (23) 20 adet suç kaydı, Aleyna Ç., (21) 6 adet adet suç kaydı olduğu belirlendi. Celal D., Rıdvan K., Aleyna Ç., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken Celal D., ve Rıdvan K., tutuklanarak cezaevine gönderildi. Aleyna Ç., ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Diğer şüpheli Hatice T.'nin hastaneden taburcu olmasının ardından işlemlerine başlanacağı öğrenildi. - KONYA