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Polislerin durdurduğu şahısların üzerinden uyuşturucu çıktı

Polislerin durdurduğu şahısların üzerinden uyuşturucu çıktı

3. Sayfa Haberleri

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde durumundan şüphelenilen şahısların üzerinden uyuşturucu madde çıktı.

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde durumundan şüphelenilen şahısların üzerinden uyuşturucu madde çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Ceylanpınar İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Adnan Menderes Mahallesinde durumundan şüphelendikleri 2 şahsı durdurdu. Yasin A. ve Muhammed Y.G. isimli şahısların üst aramasını yapan ekipler, esrar ve metamfetamin maddesi ele geçirdi. Gözaltına alınan şahıslar emniyete götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Ceylanpınar Şanlıurfa Hisarcık 3. Sayfa Haberler

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