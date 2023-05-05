Polislere yönelik terör saldırısında 5'i tutuklu 8 sanık hakkında dava açıldı Diyarbakır'da geçtiğimiz yıl gerçekleştirilen terör saldırısıyla ilgili 4 tutuklu sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet ile 122 yıldan 194 yıla kadar, 1'i tutuklu 4 sanık için ise 75 yıldan 15 yıla kadar hapis...

Polislere yönelik terör saldırısında 5'i tutuklu 8 sanık hakkında dava açıldı

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da geçtiğimiz yıl gerçekleştirilen terör saldırısıyla ilgili 4 tutuklu sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet ile 122 yıldan 194 yıla kadar, 1'i tutuklu 4 sanık için ise 75 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Diyarbakır'da 6 ay önce çevik kuvvet polislerini taşıyan servis aracının geçişi sırasında düzenlenen, 8'i polis memuru 9 kişinin yaralandığı terör saldırısına ilişkin 4 tutuklu sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet ile 122 yıldan 194 yıla kadar, 1'i tutuklu 4 sanık için ise 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, 16 Aralık 2022'de çevik kuvvet polislerini taşıyan servis aracının geçişi sırasında düzenlenen terör saldırısıyla ilgili başlatılan soruşturma tamamlandı.

Saldırıya ilişkin 5'i tutuklu 8 sanık hakkında hazırlanan iddianame 4. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, terör örgütü PKK/KCK'nın kuruluşu, yapılanması ve örgütün gerçekleştirdiği terör saldırılarına ilişkin detaylı bilgiye yer aldı.

Diyarbakır-Mardin karayolu Yeşil Vadi Mahallesi Canlı Hayvan Borsası mevkiinde patlamanın etkisiyle çevik kuvvet polislerini taşıyan zırhlı servis aracında kapı, cam, lastik, bagaj ve kaporta kısımlarında geniş çaplı hasar meydana geldiği belirtilen iddianamede, saldırıda 8'i polis 9 kişinin yaralandığı bildirildi.

Polislerin ifadesine yer verilen iddianamede, görevli bulundukları Canlı Hayvan Borsasına zırhlı personel servis aracıyla gittikleri esnada patlamanın gerçekleştiği, polislerin saldırıyı gerçekleştiren kişi veya kişileri görmedikleri ve olayı gerçekleştirenlerden şikayetçi oldukları belirtildi.

İddianamede, tutuklu sanık Ferhat A.'nın Diyarbakır'a getirilen bombayı depolama, nakletme ve hazırlama sürecinde, ahırında bomba yapımında kullanılan ve üzerinde RDX kalıntıları olan kablo parçaları, pense, tornavida, anahtar vb. malzemelerin ele geçirildiği aktarıldı.

Diğer tutuklu sanıklar Behcet A, Garip T. ve Aydın A.'nın da kıyafetleri ve araçlarında RDX kalıntılarına rastlanıldığı kaydedilen iddianamede, şunlar yer aldı:

"Şüphelilerin bombalı saldırı eylemine doğrudan iştirak ettiklerinin tespit edildiği, aynı zamanda saldırıda kullanılan aracın kiralandığı, bombanın ve patlamanın tesirini artırabilmek amacıyla Şanlıurfa yolu üzerinde bulunan petrol ofisinden depoyu tamamen doldurarak yakıt satın aldıkları, başka bir marketten de 3 mutfak tüpü satın alarak araca yerleştirdikleri belirlenmiştir. Şüphelilerden Ferhat A, olay tarihinde devletimizin bölünmez bütünlüğüne kastederek Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğüne ait ekibe yönelik bombalı saldırıyı gerçekleştirmiştir. Saldırının ardından şüphelilerden Aydın A'nın kullanımında olan ticari taksi ile Ferhat A, kırsala katılım yapmak üzere kaçmaya çalışırken, Lice ilçesinde görevli ekiplerce durdurulup yakalanmıştır. Terör örgütü PKK/KCK'nın bölücü ve silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten şüphelilerin bilerek ve isteyerek gerçekleştirdikleri suçlar yönünden cezalandırılmaları talep olunur."

İstenilen ceza

İddianamede, tutuklu sanık Ferhat A, Behçet A., Garip T. ve Aydın A. hakkında "devletin birliği ve ülke bütünlüğünü bozmak", "Kasten öldürmeye teşebbüs", "tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması veya el değiştirmesi" ve "mala zarar verme" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet 122 yıldan 194 yıla kadar, tutuklu sanık Servet A, tutuksuz sanıklar H.A., Y.A. ve U.A. hakkında ise "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Zanlı suçunu itiraf etmişti

Bombalı saldırı gerçekleştiren Ferhat A., sorgusunda, Lice ilçesi kırsalında geçen yılın temmuz ayında teröristler tarafından eğitildiğini anlatmıştı.

"Bana eğitim vermelerindeki amaç böyle bir eylemi gerçekleştirmem içindi" ifadelerini kullanan F.A., sorgusunda şunlara yer verdi:

"Eylül ayında örgüt mensuplarıyla yaptığımız toplantıda, bana bomba getireceklerini söylediler ve patlatmamı istediler. Bunun karşılığında bana 10 bin dolar ve daha sonra da fazla para vereceklerini söylediler. Ayrıca beni istediğim yere göndereceklerini ve daha iyi yaşam sunabileceklerini söylediler. Diyarbakır'a bu ayın ilk haftasında bir örgüt mensubu bombayı getirdi. Sonra patlatacağımız yeri görmeye gittik. Planlarımızı yaptık. Bombayı arabaya ben yerleştirdim. Haziran ayından beridir bombayı patlatacağım yerin keşfini gerçekleştirdim. Daha önce hayvan pazarına gidiyordum. Polis araçlarını orada görüyordum ve orada gerçekleştireceğimi düşündüm. G.T.'nin tanıdıkları vasıtasıyla kiraladığım araçta bombayı patlattım. Pişmanım."