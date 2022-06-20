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Polislere ateş açan uyuşturucu satıcıları tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Polislere ateş açan uyuşturucu satıcıları tutuklandı

Uşak'ta Sivaslı ilçesinde polis ekiplerinin uyuşturucu ticareti yaptığı belirleyen 4 kişi ekiplere ateş açtı.

Uşak'ta Sivaslı ilçesinde polis ekiplerinin uyuşturucu ticareti yaptığı belirleyen 4 kişi ekiplere ateş açtı. Kıskıvrak yakalanan 4 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Uşak İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Sivaslı İlçe Karakol Amirliği ortak operasyonunda İzmir'den geldiği tespit edilen bir otomobilin içinde uyuşturucu ticareti yapan şahısların olduğu belirlendi. Ekipler şüpheli aracı durdurmak istediği sırada araç içerisindeki şüpheli şahıslar polis ekiplerine tabanca ile ateş açarak kaçmaya çalıştı. Polis ekipleri, kaçmaya çalışan şüpheli şahısları kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. Araç içerisinde yapılan aramada 840 adet sentetik ecza hap ve 1 adet tabanca ele bulundu. Öte yandan gözaltındaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen D.K., A.D., Ş.D. ve M.Ş. tutuklanarak cezaevine gönderildi. - UŞAK

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Uyuşturucu Ticareti Sivaslı Uşak 3. Sayfa Haberler

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