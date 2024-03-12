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Polislerden kaçarken ekip otosuna çarpan sürücü ehliyetsiz çıktı

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Çorum'da, M.T.S. (22) idaresindeki otomobil polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Kovalama sırasında polis otosuna çarpan sürücü yakalandı ve çeşitli trafik ihlallerinden dolayı cezalandırıldı.

Çorum'da, "dur" ihtarına uymayarak polis otosuna çarpan ehliyetsiz sürücü kovalamaca sonucu yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, M.T.S. (22) idaresindeki 19 ADN 730 plakalı otomobil Osmancık Caddesi üzerinde polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Kovalama sırasında polis otosuna da çarpan otomobil Yeni İskilip Köprülü Kavşağı'nda durduruldu. Sürücü M.T.S.'ye trafik güvenliğini tehlikeye sokmak, ehliyetsiz araç kullanmak, ters yöne girmek, "dur" ihtarına uymamak ve kırmızı ışıkta geçmekten toplamda 45 bin 420 TL idari para cezası uygulandı. Kovalamacaya karışan otomobil ise çekici vasıtasıyla otoparka çekildi. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Çorum Güvenlik Trafik Suç 3.Sayfa Haberler

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