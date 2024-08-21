Polisle yaşadığı silahlı çatışmanın ardından yakalanan şahıs tutuklandı

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de bir inşaatta görevli gece bekçisini silahla yaraladıktan sonra kendisini eve kapatarak havaya ateş eden ve polis ekipleriyle yaşadığı silahlı çatışma ve kovalamaca sonucunda yakalanan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Tepebaşı İlçesi Zafer Mahallesi Gündüzler Sokak'ta bulunan bir inşaatta gece bekçisini silahla yaralayan Baran Y., olay yerinden kaçarak Gölbaşı Sokak'ta bulunan bir eve sığındı. Evin penceresinden etrafını saran polisleri uzaklaştırmak için havaya ateş eden ve kendine zarar verme tehditleri savuran Baran Y., bahçe kapısından çıkarak kaçmaya çalıştı. Mahalle içinde polis ekipleriyle silahlı çatışmaya girerek kaçmaya çalışan Baran Y., yaklaşık 500 metre ilerde bulunan Altıner Sokak'ta yakalandı. Ara sokaklarda şüpheli şahıs ve polis ekipleri arasında yaşanan silahlı çatışma, mahallede büyük paniğe neden oldu.

Olayda bıçakla kendisini yaraladıktan sonra yakalanan Baran Y., Eskişehir Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Tedavisi tamamlanan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık ifadesinin ardından tutuklama talebi ile Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.