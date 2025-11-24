Haberler

Polisle Tartışan Şüpheli Bıçakla Dehşet Saçtı, Vurularak Etkisiz Hale Getirildi

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, polisin 'dur' ihtarına uymayan ve elindeki bıçakla mukavemet eden S.T. vurularak etkisiz hale getirildi. Olay anlarına ilişkin görüntüler ortaya çıktı.

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde mukavemet gösterdiği polis tarafından vurularak etkisiz hale getirilen şüphelinin elindeki bıçakla dehşet saçtığı anların görüntüsü ortaya çıktı.

Olay, saat 14.00 sıralarında Merkez Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde meydana geldi. Bölgede devriye görevi yapan polis ekipleri, aranma kaydı bulunan S.T.'yi (33) fark etti. İddiaya göre ekiplerin "dur" ihtarına uymayan ve elindeki bıçakla polise direnen şüpheli, açılan ateş sonucu karnından yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk müdahalenin ardından Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesine kaldırılan şahsın hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

Dehşet anları kamerada

Öte yandan S.T., polis ekipleri tarafından vurularak etkisiz hale getirilmeden dakikalar önceki dehşet görüntüleri ortaya çıktı. Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntüde S.T.'nin bir aktar dükkanına girdiği, polisin S.T.'ye biber gazı sıkmaya çalıştığı, elindeki bıçakla dışarıya çıkan S.T.'nin etrafta koşuştuğu, daha sonra birkaç el silah sesi duyulduğu görülüyor. Etkisiz hale getirilen S.T.'nin yerde yattığı da görülüyor. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
