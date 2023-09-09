Çorum'un İskilip ilçesinde, girdiği bağ evleri ve ilçe merkezinde hırsızlık yapan zanlı polis ekiplerinin sıkı takibi sonucu ormanlık alanda yakalandı. Zanlı, adliye çıkışında gazetecilere tepki göstererek 4 kez hacca gittiğini söyledi.

Polisin ormanlık alanda yakaladığı hırsızdan ilginç tepki: "4 kere hacca gittim"

ÇORUM - Çorum'un İskilip ilçesinde, girdiği bağ evleri ve ilçe merkezinde hırsızlık yapan zanlı polis ekiplerinin sıkı takibi sonucu ormanlık alanda yakalandı.

Adliye çıkışında kendisini çeken gazetecilere tepki gösteren zanlı, ekip otosuna bindirilirken 4 kez hacca gittiğini söyledi.

Edinilen bilgilere göre, ilçede bağ evlerinde yaşanan hırsızlık olayları üzerine İskilip İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Hırsızlık yapılan evlerdeki 7 ayrı güvenlik kamerasındaki 25 saatlik görüntüyü tek tek inceleyen polis ekipleri zanlının A.Ş. olduğunu tespit etti.

Soruşturmayı genişleten polis ekipleri zanlıyı takibe aldı. İskilip polisi düzenlediği operasyonla zanlıyı ormanlık alanda saklandığı yerde kıskıvrak yakaladı. Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgusunun ardından hakkında düzenlenen soruşturma evrakıyla adli makamlara sevk edilen zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

'4 kez hacca gitmiş'

Hırsızlık zanlısı A.Ş., adliyeden çıkarılırken kendisini görüntüleyen gazetecilere önce tepki göstererek kameralarını kapatmasını istedi. Daha sonra Polis otosuna bindiği sırada gazetecilere dönerek "4 kere hacca gittim" diyen zanlının rahat tavırları dikkat çekti.