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Polisin kovalamacayla yakaladığı hırsızlık şüphelisi: "Hiçbir şey yapmadım"

3. Sayfa Haberleri

Polisin kovalamacayla yakaladığı hırsızlık şüphelisi: 'Hiçbir şey yapmadım'

Bursa'nın İnegöl ilçesinde polisin "dur" ihtarına uymayıp kaçan motosikletli şüpheli, 5 kilometrelik kovalamaca sonucu yakalandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde polisin "dur" ihtarına uymayıp kaçan motosikletli şüpheli, 5 kilometrelik kovalamaca sonucu yakalandı. Motosikletin bugün çalındığı ortaya çıktı, şüpheli Atakan D. (22) gözaltına alındı. Şüpheli şahıs açıklama olarak, "Hiçbir şey yapmadım" dedi.

Olay bugün 12.00 sıralarında İnegöl Devlet Hastanesi otoparkında meydana geldi. Mustafa Kızılaslan'a ait 16 ABP 539 plakalı motosiklet, bir şüpheli şahıs tarafından düz kontak marifetiyle çalındı. İnegöl Devlet Hastanesinde görevli olan motosikletin sahibi Kılıçaslan, motosikletini bıraktığı yerde bulamayınca polis merkezine giderek başvuruda bulundu. Olaydan 10 saat sonra Turgutalp mahallesi Kemalettin Samipaşa caddesi üzerinde devriye atan Yunus ekipleri, plakasız motosikletin sürücüsünü durdurmak istediler. Polisin "dur" ihtarına uymayan şüpheli, hızla kaçmaya başladı. Yaklaşık 5 kilometre kovalamaca sonucu motosikletin sürücüsü şüpheli Atakan D. (22) yakalandı. Şüpheli gözaltına alındı. Şüpheli Atakan D., "Bir şey yapmadım" dedi. Motosiklet sahibine teslim edildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Devlet Hastanesi Motosiklet İnegöl Bursa 3. Sayfa Haberler

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