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Polisin kovalamacasıyla yakalandı, üzerinden uyuşturucu çıktı

Polisin kovalamacasıyla yakalandı, üzerinden uyuşturucu çıktı

3. Sayfa Haberleri

Samsun'da polisin kovalamaca sonucu yakaladığı şahsın üzerinde uyuşturucu madde ele geçirildi.

Samsun'da polisin kovalamaca sonucu yakaladığı şahsın üzerinde uyuşturucu madde ele geçirildi.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Rasathane Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İlyasköy Polis Merkezi ekipleri devriye görevi yaparken durumundan şüphelenilen H.C.K. isimli şahsı kovalamaca sonucu yakaladı. Şahsın üzerinde yapılan aramada 4,37 gram metamfetamin maddesi, 14 kapsül sentetik ecza ve bir adet hassas terazi ele geçirildi. Olayla ilgili H.C.K. uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan gözaltına alındı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İlkadım Samsun 3. Sayfa Haberler

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