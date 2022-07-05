Polisin durdurduğu aracın stepne bölümünden ruhsatsız tabanca çıktı: 1 gözaltı

Kastamonu'da polis ekiplerince durdurulan bir aracın stepne bölümüne zulalanmış halde 3 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şahıs gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince Kastamonu'da bulunan park-bahçeler, metruk binalar, şüpheli şahıslar ve araçlar üzerinde kontroller yaptı. Kontroller sırasında şüphelenerek durdurulan bir aracın stepne bölümünde zulalanmış şekilde 3 adet ruhsatsız tabanca ve bu tabancalara ait 47 adet fişek ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şahıs gözaltına alındı. - KASTAMONU

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa