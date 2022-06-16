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Polisin "dur" ihtarına uymayınca duvara çarptı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Polisin 'dur' ihtarına uymayınca duvara çarptı

Adana'da polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan sürücü, otomobiliyle bir okulun istinat duvarına çarptı.

Adana'da polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan sürücü, otomobiliyle bir okulun istinat duvarına çarptı. Kazada sürücü yaralanırken, yanında bulunan iki arkadaşı gözaltına alındı.

Kaza, gece merkez Seyhan ilçesi Mücahitler Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 01 DYK 44 plakalı otomobil, denetim noktasında polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Ekipler tarafından takibe alınan otomobil, yaklaşık 10 kilometrelik kovalamaca sonucu Alparslan Türkeş Bulvarı'daki, Adana Anadolu Lisesinin istinat duvarına çarptı. Kazada otomobilde bulunan, isminin İlhan K. olduğu öğrenilen sürücü yaralandı.

Sürücü İlhan K., polis ekiplerinin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulans ile hastaneye kaldırılırken, yanındaki iki arkadaşı ise gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

Kazanın ardından polis ekipleri olay yerinde incelemelerde bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADANA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Adana 3. Sayfa Haberler

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