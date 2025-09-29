Haberler

Polisin 'Dur' İhtarına Uymayan Sürücü Kazaya Neden Oldu

Balıkesir'de polisin dur ihtarına uymayan bir otomobil, kaçış sırasında yayaya ve iki araca çarparak kaza yaptı. Sürücü ve bir yaya yaralandı.

Balıkesir'de polisin 'dur' ihtarına uymayan otomobil, kaçış sırasında yayaya ve iki araca çarptı. Kazada sürücü ile bir yaya yaralandı.

Olay, Teknik Lise Caddesi'nde meydana geldi. 10 BM 911 plakalı otomobil, polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Kaçış sırasında sürücü kontrolden çıkarak caddede yürüyen bir kadına çarptı.

Araç daha sonra 10 ZN 364 plakalı ve 10 DEB 96 plakalı otomobillere çarpmasının ardından kaldırıma çıkarak durabildi.

Kazada, polisten kaçan otomobilin sürücüsü ile yaya yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BALIKESİR

