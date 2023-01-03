Polisin 'dur' ihtarına uymayan araçtaki 4 kişi kovalamaca sonrası yakalandı

Konya'da polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan otomobil, yaşanan kovalamaca sonrası yakalandı. Araçta bulunan yabancı uyruklu 4 kişi, sınır dışı edilmek üzere Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Olay, saat 20.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi Tatlıcak Mahallesi Okyar Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, polis ekipleri 34 DEU 789 plakalı otomobile 'dur' ihtarında bulundu. Tüm uyarılara rağmen durmayan otomobil sürücüsü kaçmaya başladı. Karatay İlçe Emniyet Müdürlüğü Araştırma ve Suç Önleme Büro Amirliği ekipleri, yaklaşık 30 dakika kaçan otomobili Hamzaoğlu Mahallesi Curet Sokak girişinde durdurdu. Araç sürücüsü Yousef El S. ve araçta bulunan 4 kişi gözaltına alındı. Polis ekiplerince araçta yapılan aramanın ardından şahıslar, sınır dışı edilmek üzere Konya Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Araç emniyet otoparkına çekilirken, sürücü Yousef El S.'nin daha önceden sınır dışı edildiği ve ülkeye giriş yasağının bulunduğu öğrenildi. - KONYA