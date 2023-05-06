Polisin 'dur' ihtarına uymadı, otomobiliyle kaçarken refüje daldı

Sürücü yaka paça gözaltına alınırken, kaza anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı

Akaryakıt istasyonuna metreler kala duran otomobil hurdaya döndü

ANTALYA - Antalya'da polisin 'dur' ihtarına uymayan otomobil sürücüsü, ekiplerden kaçarken akaryakıt istasyonun önündeki refüje çarptı. Polis ekibi tarafından yakalanan yaralı sürücü gözaltına alınırken, olay anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Kepez ilçesi Fabrikalar Mahallesi Mehmet Pırıltı Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, polisin şüphelendiği 07 YMP 14 plakalı otomobili durdurmak istedi. Ekiplerin 'dur' ihtarına uymayan ve henüz ismi öğrenilemeyen sürücü, aracıyla birlikte kaçmaya başladı. Caddede ilerleyen aracın sürücüsü, çok geçmeden kaçtığı sırada sürüş hakimiyetini yitirip akaryakıt istasyonun önündeki refüje çarptı. Kazanın şiddetiyle araçtan çıkamayan sürücü takipte olan ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Öte yandan kaza anı ve sürücünün sivil polis ekibi tarafından yakalanması güvenlik kamerası ile cep telefonu kameralarına yansıdı.