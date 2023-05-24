Polisin alkollü sürücü ile imtihanı

Bursa'nın İnegöl ilçesi Emniyet Müdürlüğü trafik ekiplerinin şüphelenip durdurduğu aracın alkollü sürücüsü, ekiplere zor anlar yaşattı.

İnegöl-Alanyurt yolunda devriye gezen trafik polisleri, seyir halindeyken sık sık şerit değiştiren 16 F 2414 plakalı otomobilin sürücüsünü durdurdular. Araçtan inen sürücü, ayakta durmakta zorluk çekti. Polis ekipleri, sürücü Musa B.'ye (63) alkol testi yapmak istediler. Alkol testini reddeden sürücü, evine gitmek istedi. Polis ekiplerinin ısrarla tutmaya çalıştığı sürücü, ekiplere zor anlar yaşattı. Israrla alkol testini reddeden sürücü Musa B., "Yok üflemem. Arabayı bıraktım gidiyorum. Hadi hayırlı uğurlu olsun. Ben eve gidiyorum. Bıraktık araba orada, benimle işin yok. Alkollüyüm ama test yaptırmak istemiyorum. Üflemiyorum." dedi.

Ehliyetsiz araç kullanmaktan 8 bin 190 TL, alkol testini reddetmekten 11 bin 645 TL cezai işlem uygulanan sürücü, ekiplerce ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. - BURSA