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Polisi yaralayan 2 zanlı yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Polisi yaralayan 2 zanlı yakalandı

Mersin'in Tarsus ilçesinde kafede polisi bacağından yaralayan 2 zanlı yakalandı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde kafede polisi bacağından yaralayan 2 zanlı yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Beydeğirmeni Mahallesi'nde bulunan kafede oturan polis memuru E.Y. henüz bilinmeyen bir nedenle 2 kişi ile tartıştı. Tartışma üzerine polis memuru bacağının 3 yerinden silahla yaralandı. Olay yerine gelen çağrılan 112 Acil Servis ile hastaneye kaldırılan polis memurunun durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, şüpheli M.G. (30) ile H.V. (38) adlı şüpheliyi olayda kullanıldığı iddia edilen tabancayla birlikte yakaladı. - MERSİN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Tarsus Mersin 3. Sayfa Haberler

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