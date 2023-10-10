Polisi şehit eden saldırgan suç makinesi çıktı Büyükçekmece'de polis memuru Cihat Ermiş'i tabancayla vurarak şehit eden Muhammet Berke Çorak'ın Büyükçekmece'de polis memuru Cihat Ermiş'i şehit eden şüpheli Muhammet Berke Çorak'ın suç makinesi olduğu ortaya çıktı.

Polisi şehit eden saldırgan suç makinesi çıktı

Büyükçekmece'de polis memuru Cihat Ermiş'i tabancayla vurarak şehit eden Muhammet Berke Çorak'ın

İSTANBUL - Büyükçekmece'de polis memuru Cihat Ermiş'i şehit eden şüpheli Muhammet Berke Çorak'ın suç makinesi olduğu ortaya çıktı. 20 yaşındaki zanlının suç dosyasının kabarık olduğu öğrenildi.

Büyükçekmece'de gece 02.30 sıralarında yaşanan olaya ilişkin ayrıntılar ortaya çıktı. İddialara göre sokakta motosikletli 2 kişinin havaya ateş ettiği yönünde ihbar alan polis ekipleri, bölgeye giderek incelemelerde bulundu. Sokakta motosiklete rastlamayan ekipler, ikinci bir ihbarla yardım isteğinin yapıldığı adrese geldi. İhbarın yapıldığı ve duvarda kurşun izi bulunan dairenin kapısı çalan polis ekipleri yanıt alamadı. İçerideki kişinin hayatından endişe eden polis ekipleri, bunun üzerine apartman görevlisinin yardımıyla daireye girmek istedi. Tam bu sırada içeriden ateşlenen silahla polis memuru Cihat Ermiş'in göğsünden ağır yaralandı. Mimar Sinan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan polis memuru, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Motosikletli şüphelilerin ikamete ateş ettiği yerde 4 adet 9 mm ve olay yeri ikamet içerisinden 2 adet 9 mm kovan, 1 adet çekirdek ve 1 adet nüve elde edildi. İkametin salon camında ve ikamet duvarında toplam 6 isabet olduğu tespit edildi. Ayrıca ikamet içerisinde narkotik köpeği ile yapılan aralamalarda bir miktar Skunk diye tabir edilen uyuşturucu madde ele geçirildi.

Suç makinesi çıktı

Gözaltına alınan şüpheli Muhammet Berke Çorak, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro amirliğine götürüldü. Zanlının 39 kaydı olduğu öğrenildi. Bunlardan 7'sinde müşteki olarak kayıtlara geçtiği belirtildi. Azılı bir suçlu olan şüphelinin ilk suçunu 14 yaşında hırsızlık yaparak işlediği de kayıtlarında ortaya çıktı. Henüz 20 yaşındayken 32 ayrı suç işleyen şahsın 1 taksirle yaralama, 12 Uyuşturucu, 5 silahlı kanunlara muhalefet, 8 kasten yaralama, 3 hırsızlık, 1 tehdit, 1 motor hırsızlığı ve 1 adet yağmadan kayıtlarının olduğu öğrenildi.