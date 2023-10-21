Polisi peşine taktı, uzun süre aracından inmedi

Kocaeli'nin Derince ilçesinde polisin "dur" ihtarına uymayan sürücü kaçtı. Kovalamaca neticesinde durdurulan araçta kendini kilitleyen sürücü, uzun uğraşlar neticesinde otomobilden çıkarılarak gözaltına alındı.

Olay, 23.30 sıralarında Derince ilçesi liman ışıklar mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otomobiliyle seyir halinde olan sürücü, polisin "Dur" ihtarına uymayarak kaçtı. Ekipler, liman ışıklarda diğer sürücülerden de yardım alarak yolu kesti. Işıklarda takılan sürücü bu kez de uzun süre araçtan inmedi. Polis ekipleri uzun süre şahsı ikna etmeye çalıştı. Polis ekiplerinin uzun uğraşları neticesinde aracın kapısı açılarak indirildi. Meraklı vatandaşlar araçlarından inerek olup biteni izledi.

Olayla ilgili inceleme sürüyor. - KOCAELİ