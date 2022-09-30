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Polisi görünce uyuşturucu dolu poşeti aşağı attılar

3. Sayfa Haberleri

Polisi görünce uyuşturucu dolu poşeti aşağı attılar

İzmir'in Bayraklı ilçesinde polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda polisi fark eden şüpheliler, daireden aşağı bir poşet attı.

İzmir'in Bayraklı ilçesinde polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda polisi fark eden şüpheliler, daireden aşağı bir poşet attı. Poşet içerisinde ve evde yapılan aramada uyuşturucu maddeler ele geçirilirken 2 şüpheli gözaltına alındı.

Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu ticareti yapıldığının tespit edilmesi üzerine A.K. ve E.K.'nin adresine gitti. Polis ekiplerinden bir grup eve baskın düzenlerken bir grup da dışarıda önlem aldı. Polis ekiplerinin baskın düzenlediğini anlayan şüphelilerden A.K., daireden aşağı bir poşet attı. Durumu fark eden polis tarafından yapılan incelemede poşet içerisinde 1 kilo 100 gram esrar maddesi ele geçirildi.

Evde uyuşturucu deposu oluşturmuşlar

Öte yandan ekipler tarafından adreste yapılan aramada, depo olarak kullanılan bölümde 24 adet satışa hazır hale getirilmiş esrar, 17 gram esrar ve 60 sentetik ecza hapı ele geçirildi. A.K. ve E.K., polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak emniyete götürüldü. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

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