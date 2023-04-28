Polisi görünce bırakıp kaçtığı çanta, fünye ile patlatıldı Elazığ'da şüpheli çanta fünye ile patlatıldı Vatandaşlar patlatılan şüpheli çantayı film izler gibi izlediler Elazığ'da 15 Temmuz Demokrasi meydanında polisi gördükten sonra çantasını bırakıp kaçan yabancı uyruklu vatandaşın çantası...

Polisi görünce bırakıp kaçtığı çanta, fünye ile patlatıldı

Elazığ'da şüpheli çanta fünye ile patlatıldı

Vatandaşlar patlatılan şüpheli çantayı film izler gibi izlediler

ELAZIĞ - Elazığ'da 15 Temmuz Demokrasi meydanında polisi gördükten sonra çantasını bırakıp kaçan yabancı uyruklu vatandaşın çantası fünye ile patlatılırken, kaçan şüpheli ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, şehrin göbeğinde bulunan 15 Temmuz Demokrasi Meydanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, meydanda oturan yabancı uyruklu vatandaş, polis ekiplerini görünce çantasını bırakarak kaçmaya başladı. Kaçan şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalanırken İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine bağlı ekipler, meydanı çift taraflı yaya geçidine kapatarak tedbir aldı. Olay yerine çağrılan bomba imha ekibi, şüpheli çantayı fünye ile patlattı. Büyük bir gürültü ile patlayan şüpheli çantanın içinden kıyafet çıktı.

Şüpheli, ifadesi alınmak üzere İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.