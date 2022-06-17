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Polisi görünce aracını bırakıp kaçtı, kovalamacayla yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Polisi görünce aracını bırakıp kaçtı, kovalamacayla yakalandı

Afyonkarahisar'da polis uygulaması görünce aracını bırakarak kaçan şahıs polisin yaya kovalamacası sonrası yakalandı.

Afyonkarahisar'da polis uygulaması görünce aracını bırakarak kaçan şahıs polisin yaya kovalamacası sonrası yakalandı.

Olay, Akmescit mahallesi Vali Haluk İmga Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bölgede trafik ve asayiş uygulaması yapan polis ekipleri bir otomobilin kendilerini görünce aracı bırakarak kaçmaya başladığını fark etti. Kaçan şahıs ile kısa bir kovalamaca yaşayan ekipler ardından şüpheliyi yakaladı. İsminin M.A., olduğu öğrenilen şahsın neden kaçtığı yönünde ise herhangi bir bilgiye ulaşılamadı. - AFYONKARAHİSAR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Karahisar Akmescit 3. Sayfa Haberler

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