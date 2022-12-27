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Polisi bıçaklayan şüpheli kısa sürede yakalandı

3. Sayfa Haberleri

Polisi bıçaklayan şüpheli kısa sürede yakalandı

Elazığ'da bir hırsızlık ihbarına giden ekipler ile şüpheli arasında çıkan arbedede bir polis, bıçaklanarak yaralandı.

Elazığ'da bir hırsızlık ihbarına giden ekipler ile şüpheli arasında çıkan arbedede bir polis, bıçaklanarak yaralandı. Şüpheli, kısa süre içerisinde yakalanarak gözaltına alınırken, polisin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kentin huzur ve güvenliğini sağlamak için canla başla gece gündüz demeden çalışıyor. Bu çerçevede ekipler, gece saatlerinde merkez Doğukent Mahallesi'nde bir hırsızlık ihbarını değerlendirerek olay yerine gitti. Bu sırada şüpheli ile polisler arasında çıkan arbedede bir polis memuru, şüpheli tarafından bıçaklanarak yaralandı. Olay yerinden kaçan şüpheli, kısa süre içerisinde ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Hastaneye kaldırılan ve tedavi altına alınan polisin durumunun iyi olduğu öğrenildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Asayiş Şube Müdürlüğü Emniyet Müdürlüğü Elazığ 3. Sayfa Haberler

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