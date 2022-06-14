Yasaklı köpeğini polise vermemek için bıçakla ortalığı birbirine kattı... O anlar kamerada - Haberler

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Yasaklı köpeğini polise vermemek için bıçakla ortalığı birbirine kattı... O anlar kamerada

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Yasaklı köpeğini polise vermemek için bıçakla ortalığı birbirine kattı.

Yasaklı köpeğini polise vermemek için bıçakla ortalığı birbirine kattı... O anlar kamerada

Polise bıçakla saldıran şahıs tutuklandı

NEVŞEHİR - Nevşehir'de yasaklı cins köpekle sokağa çıkıp gözaltına alınmamak ve köpeğini vermemek için polis ekiplerine bıçakla saldıran şahıs tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Borsa Kavşağı'nda meydana gelen olayda, tasmasından tuttuğu yasaklı köpek cinsi pitbull ile yola çıkan Mustafa S., üzerindeki gömleği çıkartarak vatandaşlara hakaret ederek yol ortasında yürüdü. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, trafiği de aksatarak hem yürüyen ve hem de çevresindekilere hakaret ve küfür eden şahsı durdurmak istedi. Şahıs, elindeki bıçak ile ekiplerin üzerine yürürken, polis ekipleri de şahsı durdurmak için havaya ateş açtı. Ekipler, şüpheli şahsı dalgınlığından yararlanarak etkisiz hale getirdi.

Saniye saniye kameralara yansıyan olayda, 'görevli memura mukavemet', '6136 sayılı kanuna muhalefet', 'tehdit', 'hakaret' ve 'genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması' suçlarından hakkında işlem başlatılan M.S., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İhlas Haber Ajansı / Asım Çapacı - 3. Sayfa

3. Sayfa Haberler

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