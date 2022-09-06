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Polise bıçak çektiği iddia edilen şahsa adli kontrol

3. Sayfa Haberleri

Polise bıçak çektiği iddia edilen şahsa adli kontrol

Samsun'da polise bıçak çektiği iddia edilen bir kişi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Samsun'da polise bıçak çektiği iddia edilen bir kişi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kavgaya müdahale eden polislere bıçak çekip kaçtığı ileri sürülen C.Y.(24) gözaltına alındı. Kaçarken düşerek yaralanan C.Y. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

Suçlamaları kabul etmeyen ve nöbetçi mahkemeye ifade veren C.Y. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İlkadım Samsun 3. Sayfa Haberler

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