Polise bıçak çektiği iddia edilen şahsa adli kontrol 3. Sayfa Haberleri Samsun'da polise bıçak çektiği iddia edilen bir kişi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Samsun'da polise bıçak çektiği iddia edilen bir kişi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olay, Samsun'un İlkadım ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kavgaya müdahale eden polislere bıçak çekip kaçtığı ileri sürülen C.Y.(24) gözaltına alındı. Kaçarken düşerek yaralanan C.Y. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Suçlamaları kabul etmeyen ve nöbetçi mahkemeye ifade veren C.Y. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa İlkadım Samsun 3. Sayfa Haberler

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