Kendini polis ve savcı olarak tanıtan şebekeye 11 ilde operasyon: 22 tutuklama

Güncelleme:
Ankara merkezli gerçekleştirilen operasyonda, kendilerini polis ve savcı olarak tanıtarak vatandaşları yaklaşık 87 milyon TL dolandıran 22 şüpheli tutuklandı. 11 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen sahtecilik ve dolandırıcılık soruşturması kapsamında, kendilerini polis ve savcı olarak tanıtarak vatandaşları yaklaşık 87 milyon TL dolandırdığı belirlenen şüphelilere yönelik 11 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan zanlılardan 22'si tutuklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Sahtecilik ve Dolandırıcılık Suçları Soruşturma Bürosu'nca yürütülen soruşturma çerçevesinde, şüphelilerin müştekileri telefonla arayarak kendilerini polis ve savcı olarak tanıtıp toplamda yaklaşık 87 milyon TL dolandırdıkları tespit edildi.

Soruşturma kapsamında Ankara merkezli olarak İstanbul, Adana, Mersin, Gaziantep, Şanlıurfa, Aydın, İzmir, Çankırı, Kayseri ve Eskişehir'de 11 Şubat 2026 tarihinde, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Şube Amirliği koordinesinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 22'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğü bildirildi. - ANKARA

