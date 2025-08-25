Polis ve Savcı Kılığındaki Dolandırıcılara Operasyon: 15 Milyon Lira Vurgun

Polis ve Savcı Kılığındaki Dolandırıcılara Operasyon: 15 Milyon Lira Vurgun
Güncelleme:
Çorum'da telefonla aradıkları vatandaşları polis ve savcı olarak tanıtarak dolandıran 6 şüpheli, düzenlenen operasyonla yakalandı. Dolandırıcıların 15 milyon lira vurgun yaptığı belirlendi.

Edinilen bilgiye göre, Çorum İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, vatandaşları telefonla arayıp kendilerini polis ya da savcı olarak tanıtarak dolandıran şahıslara yönelik çalışma başlattı. Ekipler tarafından yürütülen geniş çaplı incelemeler neticesinde, dolandırıcıların telefonla aradıkları vatandaşları, 'FETÖ terör örgütü üyeleri ve dolandırıcılık olaylarına karışan banka görevlileri kimlik kartlarınızı kullanmış, başlarınız belada' diyerek ağlarına düşürdüğü ve bu yöntemle dolandırdığı belirlendi.

15 milyon liralık gelir elde etmişler

Derinleştirilen soruşturmada, şüphelilerin 8 ilde 9 nitelikli dolandırıcılık olayı gerçekleştirdikleri, yaklaşık 15 milyon TL gelir elde ettikleri tespit edildi. Polis ekiplerinin çalışma süresinde ise yaklaşık 1 milyon TL'lik dolandırıcılık önlendi.

6 şüpheli yakalandı

Polis ekipleri tarafından kimlikleri tespit edilen 6 şüpheli, İstanbul, Diyarbakır, Mersin ve Şanlıurfa'da düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalandı. Şüphelilerin ikamet ve araçlarında yapılan aramada, 1 adet ruhsatsız tabanca, 943 adet tabanca fişeği, 19 adet av fişeği, 6 adet telefon, 6 adet sim kart, 13 adet hesap kartı, 50 bin TL para ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler Çorum İl Emniyet Müdürlüğüne getirildi. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından Çorum Adliyesine sevk edildi. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
