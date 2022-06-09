Polis ve jandarma Balıkesir'de suçlulara göz açtırmıyor - Haberler

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Polis ve jandarma Balıkesir'de suçlulara göz açtırmıyor

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Polis ve jandarma Balıkesir'de suçlulara göz açtırmıyor

Balıkesir'de polis ve jandarma ekiplerinin il genelinde yaptıkları 'Huzur' operasyonlarında çeşitli suçlardan aranan 68 şahıs gözaltına alınırken, adli makamlara sevk edilen 17 şahıs tutuklandı.

Balıkesir'de polis ve jandarma ekiplerinin il genelinde yaptıkları 'Huzur' operasyonlarında çeşitli suçlardan aranan 68 şahıs gözaltına alınırken, adli makamlara sevk edilen 17 şahıs tutuklandı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla Karesi, Ayvalık, Bandırma, Burhaniye, Edremit, Erdek, Havran, Gömeç, Gönen ve Savaştepe İlçelerinde yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 53 şahıs gözaltına alınırken, adli makamlara sevk edilen 17 şahıs tutuklandı. Yapılan aramalarda; 5 adet ruhsatsız tabanca ve tabancalara ait 34 adet fişek, 1 adet kurusıkı tabanca, 2 adet ruhsatsız tüfek ve tüfeklere ait 16 adet kartuş ele geçirildi.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla Altıeylül, Ayvalık, Bandırma, Burhaniye, Dursunbey, Edremit, Havran, İvrindi, Karesi ve Kepsut ilçelerinde yapılan çalışmalarda ve yapılan yol aramalarında; çeşitli suçlardan aranan 15 şahıs yakalanırken, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. - BALIKESİR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Balıkesir Jandarma Edremit 3. Sayfa Haberler

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