Polis ve jandarma 628 litre sahte içki ele geçirdi 3. Sayfa Haberleri Polis ve jandarma 628 litre sahte içki ele geçirdi Tekirdağ'da jandarma ve polis ekiplerince düzenlenen 2 ayrı operasyonda yarım tondan fazla kaçak içki ele geçirildi. Polis ve jandarma 628 litre sahte içki ele geçirdi TEKİRDAĞ - Tekirdağ'da jandarma ve polis ekiplerince düzenlenen 2 ayrı operasyonda yarım tondan fazla kaçak içki ele geçirildi. Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, Çorlu ilçesinde el yapımı alkollü içki/etil alkol üretimi ve dağıtımı yaptığı tespit edilen şahsa ait ikamet ve araca operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda; 530 litre sahte alkol, 100 adet boş viski şişesi, 10 litre viski esansı, çok sayıda kapüşon, farklı markalarda etil alkol etiketi, alkollü içki yapımında kullanılan çelik damıtma kazanı ve bidon ele geçirildi. Konu ile ilgili 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Jandarmada kaçak içki ele geçirdi İlçede bulunan Kumbağ İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerincede, ihbar üzerine 2 adrese operasyon gerçekleştirildi. M.V. ve M.Y.'nin yaşadıkları evlerdeki aramalarda, 98 litre şişe kaçak içki ele geçirildi. Evlerde bulunan M.V. ve M.Y. gözaltına alınarak sorgulama işlemlerine başlandı. Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Tekirdağ Jandarma 3. Sayfa Haberler

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