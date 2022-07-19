Polis, uyuşturucuyu toprağa gömülü buldu

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 1 kilogram 250 gram esrar maddesi ele geçirildi.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü konuları ile ilgili Çorlu İlçesine bağlı Hıdırağa mahallesinde uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan şahıslara yönelik operasyon gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalarda boşluk arazide yapılan aramada, 29 adet şeffaf poşet içerisinde 1 kilogram 250 gram esrar maddesi, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 495 TL para ele geçirildi.

Konu ile ilgili yakalanan H.A isimli şahıs hakkında uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak suçundan gerekli işlemler yapılarak, şüpheli şahıs sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.