Son dakika 3. sayfa: Polis uyuşturucu tacirlerine göz açtırmadı: 1 haftada 100 kişi yakalandı 3. Sayfa Haberleri Son dakika 3. sayfa haberine göre Polis uyuşturucu tacirlerine göz açtırmadı: 1 haftada 100 kişi yakalandı Sakarya'da polis ekipleri tarafından bir hafta içerisinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 899 gram esrar, 239 gram sentetik uyuşturucu, 270 gram metamfetamin, 61 kök Hint keneviri ele geçirildi. Polis uyuşturucu tacirlerine göz açtırmadı: 1 haftada 100 kişi yakalandı SAKARYA - Sakarya'da polis ekipleri tarafından bir hafta içerisinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 899 gram esrar, 239 gram sentetik uyuşturucu, 270 gram metamfetamin, 61 kök Hint keneviri ele geçirildi. Operasyonlarda yakalanan 100 kişiden 6'sı tutuklandı. Sakarya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde kullanan, bulunduran ve ticaretini yapan şahıslara yönelik operasyonlara devam ediyor. Bu çerçevede bir haftada ekiplerce gerçekleştirilen operasyonda, 899 gram esrar, 239 gram sentetik uyuşturucu, 270 gram metamfetamin, 61 kök Hint keneviri, 1 ruhsatsız pompalı tüfek, 3 hassas terazi ele geçirildi. Yapılan operasyonlarda yakalanan 100 kişiden 6'sı çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. 3. Sayfa Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Orkun Kaya 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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