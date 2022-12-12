Polis uyuşturucu aradı, sokak köpekleri seyretti

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde polis noktasından kaçan şüpheli araçtan uyuşturucu madde ele geçirilirken otomobilde bulunan 2 kişi gözaltına alındı. Operasyonda polis ekipleri araçta arama yaparken, o sırada arama yapılan araca yanaşan sokak köpekleri ise operasyonu baştan sona kadar izleyerek, araçtan mama benzeri yiyecek çıkmasını umması dikkatlerden kaçmadı.

Çerkezköy ilçesinde polis ekiplerince gece geç saatlerde yapılan uygulamalarda şüpheli bir araç durdurulmak istendi. Uygulamada 'Dur' ihtarına uymayan araç kaçmaya başlarken, polis ekipleri de aracın peşine düştü. Polis ekiplerinin ısrarlı takibi sonucu kaçan aracın yolu kesilerek durduruldu. Polis ekiplerince araçtaki 2 şüpheli yakalanırken, araçta arama yapıldı. Aramalarda uyuşturucu madde ve aracın değişik bölmelerine zulalanmış paralar ele geçirildi.

Dakikalarca operasyonu izlediler

Polis ekipleri araçta arama yaptığı esnada, o saatlerde sokakta dolaşan 2 sokak köpeği de araca yanaşarak polisin operasyonunu baştan sona kadar izlemesi dikkatlerden kaçmadı. Uzun süre arama yapılan aracı izleyen 2 sokak köpeği, uyuşturucu aranılan araçta mama benzeri yiyecek çıkacağını umarak dakikalarca operasyonu izledi. Polis ekipleri şüphelileri emniyete götürürken, araçtan ekmek yerine uyuşturucu çıkınca köpeklerde uzaklaşıp gözlerden kayboldular.

İddiaya göre uyuşturucuları sahiplenen M.A.C. isimli zanlı, İstanbul'dan getirdikleri uyuşturucu maddeleri Kapaklı ilçesindeki torbacılara teslim ettikten sonra dönmeye çalışırken polis noktasına takıldıkları öne sürüldü. Zanlı emniyette sorgulamaya alınırken, polis ekipleri uyuşturucu maddelerin kimlere tespit edildiğine yönelik çalışma başlattı. - TEKİRDAĞ