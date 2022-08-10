Haber : Polis uygulamasında uyuşturucuyla yakalandılar - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Polis uygulamasında uyuşturucuyla yakalandılar

 - Güncelleme:
Polis uygulamasında uyuşturucuyla yakalandılar

Sinop'un Boyabat ilçesinde polis uygulamasında uyuşturucuyla yakalanan 3 kişi gözaltına alınarak haklarında yasal işlem başlatıldı.

Sinop'un Boyabat ilçesinde polis uygulamasında uyuşturucuyla yakalanan 3 kişi gözaltına alınarak haklarında yasal işlem başlatıldı.

Sinop İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Boyabat ilçe yolunda yapılan polis uygulaması sırasında durdurulan bir araçta arama yapan ekipler 56 gram metamfetamin ve 3 adet sentetik ecza hap ele geçirildi. Araçta bulunan 3 şahıs ise gözaltına alındı.

Şahıslar hakkında adli makamlarca yasal işlem başlatıldı. - SİNOP

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Emniyet Müdürlüğü Boyabat Sinop 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title