Polis uygulamasında uyuşturucuyla yakalandılar Sinop'un Boyabat ilçesinde polis uygulamasında uyuşturucuyla yakalanan 3 kişi gözaltına alınarak haklarında yasal işlem başlatıldı. Sinop'un Boyabat ilçesinde polis uygulamasında uyuşturucuyla yakalanan 3 kişi gözaltına alınarak haklarında yasal işlem başlatıldı. Sinop İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Boyabat ilçe yolunda yapılan polis uygulaması sırasında durdurulan bir araçta arama yapan ekipler 56 gram metamfetamin ve 3 adet sentetik ecza hap ele geçirildi. Araçta bulunan 3 şahıs ise gözaltına alındı. Şahıslar hakkında adli makamlarca yasal işlem başlatıldı. - SİNOP İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Emniyet Müdürlüğü Boyabat Sinop 3. Sayfa Haberler

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