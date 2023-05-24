Polis uygulama noktasında uyuşturucuyla yakalanan şahıs tutuklandı Samsun'da narkotik polisinin takibi sonucu polis uygulama noktasında durdurulan bir araçta yapılan aramada uyuşturucu madde ile yakalanan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Polis uygulama noktasında uyuşturucuyla yakalanan şahıs tutuklandı

SAMSUN - Samsun'da narkotik polisinin takibi sonucu polis uygulama noktasında durdurulan bir araçta yapılan aramada uyuşturucu madde ile yakalanan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu ile mücadele kapsamında yaptımları takip ve çalışma sonucu Samsun Ankara karayolu uygulama noktasında takip ettikmleri bir aracı durdurdular. Araçta araçta bulunan E.A. üzeninde yapılan aramada 103,00 gram metamfetamin maddesi ve uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 15 bin 200 TL para ele geçiridi. Gözaltına alınan E.A. bugün çıkarıldığı mahkemece uyuşturucu ticaretinden tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.