Polis uygulama noktasında uyuşturucuyla yakalanan şahıs tutuklandı

Samsun'da polis uygulama noktasında durdurulan bir araçta yapılan aramada uyuşturucu madde ile yakalanan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Samsun'da polis uygulama noktasında durdurulan bir araçta yapılan aramada uyuşturucu madde ile yakalanan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu ile mücadele kapsamında yaptıkları takip ve çalışma sonucu Samsun- Ankara karayolu uygulama noktasında takip ettikleri bir aracı durdurdu. Araçta bulunan E.A.'nın üzerinde yapılan aramada 103 gram metamfetamin maddesi ve uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 15 bin 200 TL para ele geçirildi. Gözaltına alınan E.A. bugün çıkarıldığı mahkemece uyuşturucu ticaretinden tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN