Polis Traktör Sürücüsüne 19 Bin 835 Lira Cezai İşlem Uyguladı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde traktör sürücüsü, ehliyetsiz araç kullanmak ve alkolmetre testini reddetmekten dolayı toplamda 19 bin 835 lira ceza aldı. Sürücü, seyir halindeyken alkol içmeye başlamıştı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde polis traktör sürücüsüne ehliyetsiz araç kullanmak ve alkolmetre testini reddetmekten toplamda 19 bin 835 lira ceza kesti.

Galatasaraylı taraftarlar şampiyonluk sevinci yaşamak için araçlarıyla konvoy yaptı. Araç yoğunluğunu fırsat bilen sürücü, seyir halindeyken alkol içmeye başladı. Trafik düzenlemesi yapan Emniyet Müdürlüğü Trafik ekipleri 16 ALJ 442 plakalı traktörün sürücüsü S.Ç.'yi (51) durdurdu. Durdurulan sürücünün elinde alkol dolu bardağı gören ekipler, alkolmetre testi yapmak istedi. Sürücü, tüm ısrarlara rağmen testi kabul etmedi. Uzaklaşmaya çalışan sürücü ekiplerce tutuldu. Sürücüye ehliyetsiz araç kullanmaktan 8 bin 190 TL, alkol metre testini reddetmekten 11 bin 645 TL cezai işlem uygulandı. Sürücü, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. - BURSA