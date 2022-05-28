Polis tescilsiz motosikletleri böyle topladı - Haberler

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Polis tescilsiz motosikletleri böyle topladı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Polis tescilsiz motosikletleri böyle topladı

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde polis tarafından gerçekleştirilen denetimlerde, plaka ve motor numarası sorgulaması yapılan 33 motosikletten 14'ü trafikten men edildi.

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde polis tarafından gerçekleştirilen denetimlerde, plaka ve motor numarası sorgulaması yapılan 33 motosikletten 14'ü trafikten men edildi.

Bolvadin İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik ekipleri tarafından ilçenin farklı noktalarında motosiklet sürücülerine yönelik denetim yapıldı. Denetimlerde durdurulan motosikletlerin tescil ve plaka sorgulamaları yapıldı. Yapılan denetimlerde 14 motosiklet trafikten men edildi. Toplanan motosikletler çekicilere yüklenerek otoparklara götürüldü. - AFYONKARAHİSAR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Emniyet Müdürlüğü Karahisar Hisarcık Polis 3. Sayfa Haberler

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