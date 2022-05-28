Polis tarafından 331 araç kontrol edilip 770 kişinin kimlik sorgusu yapıldı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Polis tarafından 331 araç kontrol edilip 770 kişinin kimlik sorgusu yapıldı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Polis tarafından 331 araç kontrol edilip 770 kişinin kimlik sorgusu yapıldı

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü tarafından geçtiğimiz hafta yapılan uygulamalarda 331 araç kontrol edilerek 770 kişi sorgulandı.

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü tarafından geçtiğimiz hafta yapılan uygulamalarda 331 araç kontrol edilerek 770 kişi sorgulandı. Yapılan kontrollerde uyuşturucu madde ve ruhsatsız silah ele geçirildi.

Afyonkarahisar Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri 7 gün boyunca kentte uygulama yaptı. Yapılan uygulama ve kontrollerde 770 şahıs ve 331 araç kontrol edildi. Yapılan kontroller sonucu; 18,3 gram esrar maddesi, 3 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet ruhsatsız tüfek, 4 adet kurusıkı tabanca, aranması olan 2 şahıs, 78 adet muhtelif fişek ve 1 adet maksat dışı bıçak ele geçirildi. - AFYONKARAHİSAR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü Ruhsatsız Silah Tragger Silah 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title