Polis takip etti, torbacılar yakalandı 3. Sayfa Haberleri İzmir'in Tire ilçesinde 'tobacı' olarak nitelendirilen uyuşturucu satıcılarını takibe alan polis ekipleri, 5 şüpheliyi kıskıvrak yakaladı. İzmir'in Tire ilçesinde 'tobacı' olarak nitelendirilen uyuşturucu satıcılarını takibe alan polis ekipleri, 5 şüpheliyi kıskıvrak yakaladı. Tire İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen bir aracı takibe aldı. İçerisinde 5 kişinin bulunduğu aracı takibe alan polis ekipleri, kısa sürede aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada bir miktar metamfetamin maddesi ele geçirildi. Öte yandan, polis ekipleri tarafından durdurulan araç içerisinde bulunan M.D., V.D., O.H., Y.M. ve M.U. gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. - İZMİR Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Hisarcık İzmir 3. Sayfa Haberler

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