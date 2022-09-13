Polis silah, kelepçe ve uyuşturucu ele geçirdi: 2 gözaltı

Samsun'da KOM polisi tarafından düzenlenen operasyonda silah, kelepçe ve uyuşturucu ele geçirilirken, olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, örgütlü suç operasyonunda firar durumda bulunan şahısların yakalanması ile ilgili yapılan çalışmalarda; "suç işlemek için kurulan örgüte üye olmak, örgüt faaliyeti çerçevesinde silahlı tehdit" suçlarından aranan şahsın saklandığı yer tespit edilmesi üzerine şahsın yakalanmasına ve suç unsurlarının ele geçirilmesine yönelik bugün Tekkeköy ilçesi Çiftlik Mahallesi'ndeki adrese operasyon düzenledi. Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekiplerinin de destek verdiği operasyonda 1'i pompalı olmak üzere 3 adet tüfek, 1 adet kelepçe, 2 adet 6136 sayılı Kanun kapsamında bıçak, bir miktar esrar maddesi ve 32 adet uyuşturucu etken maddeli haplar ele geçirdi. Olayla ilgili T. A. ve Y. E. T. hakkında yasal işlem başlatıldı. - SAMSUN